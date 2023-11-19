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Сегодня, 16:00

Шабаров подвел итоги матча молодежной сборной России с минским «Динамо»

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Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров отреагировал на поражение команды в товарищеском матче с минским «Динамо» (3:4).

— Сегодня в начале игры вышли ребята, которые реже вызываются в сборную, а заканчивали матч те, кто играл в основе прошлую игру, так как мы старались распределить нагрузку равномерно между вызванными футболистами. Если оценивать игру, то, к сожалению, мы допустили много ошибок в обороне, также в первом тайме играли не совсем правильно с точки зрения организации защитных действий. Во втором тайме тоже допустили много индивидуальных ошибок, которые привели к такому большому количеству пропущенных мячей. Из хорошего: пытались играть до конца, отыграться. Порадовало, что не сдались, а пытались вырвать ничью. Отмечу также неплохие действия в атаке, появились сыгранные взаимодействия между группой игроков, это радует. Но над игрой в обороне нам нужно еще прибавлять.

— Что изменилось в концовке второго тайма, когда команде почти удалось вырвать ничью? Так сильно повлиял выход Кучугуры, Дмитриева и Кокшарова?

— Дима Кучугура, Игорь Дмитриев и Саша Кокшаров сейчас находятся в хорошей форме, они неплохо чувствуют друг друга и понимают. У них получалось то, что, может быть, не получалось у тех, кто был в первом тайме. Наши удачные действия предопределили концовку игры, мы заставили соперника обороняться, не думать об атакующих действиях. Но нам есть над чем работать, потому что даже в этот момент было достаточно много моментов, где мы не так хорошо распоряжались мячом, не доводили до решающего удара, — сказал Шабаров.

В первом матче учебно-тренировочного сбора молодежная России 15 ноября обыграла команду Беларуси U21 со счетом 3:1. В составе россиян дубль оформил нападающий Александр Кокшаров, еще одним забитым мячом отметился полузащитник Дмитрий Кучугура. За команду Беларуси отличился нападающий Артем Шуманский, реализовав пенальти.

Сборная России по футболу
Иван Шабаров
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