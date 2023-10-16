В РФС считают информацию об отмене решения УЕФА о допуске россиян вбросами

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что информация об отмене решения исполкома УЕФА о допуске юношеских сборных России была вброшена некоторыми журналистами. Администрация организации прорабатывает возможность допуска.

«Есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность, отработать всю ситуацию технически — с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки. В настоящий момент оно выполняется администрацией УЕФА. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию относительно того, что исполком УЕФА что-то отменил. Но об этом надо спрашивать их», — цитирует Митрофанова РИА «Новости».

Он также отметил, что мысли о возможном переходе РФС в Азию воспринимаются позитивно. Митрофанов также отметил, что УЕФА принимает решение отработать сценарий возвращения.

26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к соревнованиям под эгидой организации сборные России до 17 лет. 10 октября УЕФА сообщил об отмене допуска. В пресс-службе организации заявили, что не сумели найти техническое решение, позволяющее играть российским командам.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что отмена решения о допуске российских молодежных сборных бьет по доверию к УЕФА.