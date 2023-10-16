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Сегодня, 19:10

Молодежная сборная России сыграла вничью с «Сан-Паулу» U-20

Руслан Минаев
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Молодежная сборная России.
Фото РФС

Молодежная сборная России сыграла вничью с «Сан-Паулу» U-20 — 1:1. Команды провели два тайма по40 минут.

В составе российской национальной команды отметился Александр Кокшаров. Игра началась с опозданием в один час из-за того, что автобус сборной России попал в пробку.

В предыдущих матчах бразильского турне молодежная сборная России победила «Палмейрас» (3:1) и «Сантос» (6:4), а также сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).

Товарищеские матчи

«Сан-Паулу U-20» — Россия U21 — 1:1 (1:1)

Голы: Кокшаров, 11 (0:1). Габриэл Майоли, 26 — с пенальти (1:1).

Россия U21: Москвичев, Бессмертный (Шнапцев, 80), Лукин, Крашевский, Кирш, Чобанов, Родионов (Пяткин, 50), Дмитриев (Глебов, 49), Салтыков (Кисляк, 76), Кучугура (Ишков, 76), Кокшаров (Никишин, 36).

16 октября.

Молодежная сборная России по футболу
ФК Сан-Паулу
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