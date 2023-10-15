Кузьмичев считает, что многие футболисты из молодежной сборной России будут играть на высоком уровне

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил игру молодежной сборной России в товарищеских матчах против молодежных команд бразильских клубов.

«У каждого поколения есть очень много интересных ребят. Вопрос в том, как их доводить до основных команд. В нынешней молодежной сборной много футболистов, которые играют на самом высоком уровне в РПЛ. У меня складывается впечатление, что многие из этой молодежки будут играть на высоком уровне. Почему сейчас так мало ребят из молодежки играют за основу в своих клубах? Я это связываю с тем, что во времена команды Михаила Михайловича была волна ограничений, связанных с лимитом. Клубы от безысходности использовали молодых. Сейчас все адаптировались к нынешним реалиям, находят варианты в Южной Америке и других странах мира. Возвращается история с использованием состоявшихся футболистов, а не молодых», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

14 октября молодежная сборная России победила «Сантос» до 20 лет в рамках товарищеского матча — 6:4.