УЕФА представил новый формат квалификации юношеского Евро U19 по примеру Лиги наций

В 2020 году стартует новая концепция отборочного турнира чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, которая будет напоминать формат Лиги наций УЕФА и растянется на два года, информирует пресс-служба УЕФА.

На смену чемпионатам-2021/22 и 2022/23 придут турниры двухлетних циклов 2020/22 и 2021/23, которые тоже завершатся финальными стадиями с участием восьми сборных (в 2022 году финальный турнир примет Словакия). Главное отличие от предыдущего формата — участие каждой сборной как минимум в двух мини-турнирах. Начинать отбор игроки будут в возрасте до 18 лет, а к финальной стадии они будут в возрастной категории до 19 лет (к розыгрышу-2020/22 допускаются игроки, родившиеся после 1 января 2003 года).

Решение о реализации нового формата было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА 29 мая 2019 года. Если эксперимент окажется удачным, аналогичный формат с 2023 года будет использоваться в турнирах U17.

Раунды

Отборочная стадия: раунды 1, 2, 3 и 4

Финальный турнир: 8 сборных — 1 хозяин + 7 сборных

Отборочный раунд

Все матчи играются в формате мини-турниров с участием трех или четырех сборных на поле одного из участников. Хозяева назначаются после каждой жеребьевки.

Все участники розыгрыша 2020-22 (в том числе хозяйка финальной стадии Словакия)) распределяются по трем лигам (A, B и C) на основании таблицы коэффициентов U19, которая обобщает результаты в турнире с сезона 2015/16 до сезона 2018/19.

В каких раундах какие лиги играют? Лига A играет во всех четырех раундах; Лига B играет в трех раундах; Лига C играет в двух раундах.

Сколько команд в каждой лиге?

Лига A: 20 команд (5 групп по 4 сборные).

Лига B: 16 команд (4 группы по 4 сборные).

Лига C: до 19 команд (группы по 3 или 4 сборные в зависимости от числа участников).

Как и в Лиге наций, перед каждым раундом команды будут распределяться по группам.

Даты мини-турниров: розыгрыш-2020/22

Раунд 1: до 17 ноября 2020 года — жеребьевка 3 декабря 2019 года.

Раунд 2: до 8 июня 2021 года — жеребьевка в декабре 2020 года.

Раунд 3: 30 августа — 7 сентября или 4-12 октября 2021 года — жеребьевка в июне/июле 2021 года.

Раунд 4: 21-29 марта 2022 года — жеребьевка после завершения четвертого раунда.

Финальный турнир (Словакия): июль 2022 года — жеребьевка после завершения четвертого раунда.

Матчи каждого раунда будут проходить примерно в одно время каждые два года.