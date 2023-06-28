Франция и Швейцария вышли в плей-офф молодежного Евро-2023

Сборная Италия проиграла Норвегии в 3-м туре чемпионата Европы среди молодежных команд — 0:1.

Единственный гол забил нападающий Эрик Ботхейм.

В другом матче группы D Франция обыграла Швейцарию — 4:1. За победителей забили Амин Гуири с пенальти (16-я минута), Брэдли Баркола (65-я), Райан Шерки (76-я) и Максанс Какере (81-я). В составе швейцарцев отличился Дан Ндой (35-я).

Таким образом, в плей-офф турнира из группы D вышли Франция, с первого места (9 очков), и Швейцария (3 очка). Италия с 3 очками заняла третье место, а Норвегия — четвертое (3).