Молодежная сборная Германии проиграла Англии и заняла последнее место в группе Евро U21

Молодежная сборная Англии обыграла Германию в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы U21 — 2:0.

Победу англичанам принесли голы Кэмерона Арчера и Харви Эллиотта.

В параллельном матче группы C молодежная сборная Израиля одержала минимальную победу над Чехией — 1:0. Единственный гол забил Омри Гандельман.

Сборная Англии с 9 очками вышла в плей-офф с первого места в группе C. Израиль благодаря победе в последнем туре занял вторую строчку с 4 баллами. Сборные Чехии и Германии покидают турнир.