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Сегодня, 20:53

Молодежная сборная Германии проиграла Англии и заняла последнее место в группе Евро U21

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Молодежная сборная Англии обыграла Германию в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы U21 — 2:0.

Победу англичанам принесли голы Кэмерона Арчера и Харви Эллиотта.

Чемпионат Европы U21. Группа C
28 июн, 19:00. ()
Англия U21
2:0
Германия U21

В параллельном матче группы C молодежная сборная Израиля одержала минимальную победу над Чехией — 1:0. Единственный гол забил Омри Гандельман.

Чемпионат Европы U21. Группа C
28 июн, 19:00. ()
Израиль U21
1:0
Чехия U21

Сборная Англии с 9 очками вышла в плей-офф с первого места в группе C. Израиль благодаря победе в последнем туре занял вторую строчку с 4 баллами. Сборные Чехии и Германии покидают турнир.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/eurotwentyone/2021-2023/groups/
Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Израиля по футболу
Сборная Чехии по футболу
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