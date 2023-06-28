Стали известны все четвертьфиналисты молодежного Евро-2023
Завершился групповой этап молодежного Евро-2023.
В группе D молодежная сборная Франции разгромила Швейцарию (4:1), а Италия уступила Норвегии (0:1).
Сборная Франции с 9 очками финишировала на первом месте в группе. Швейцария с 3 баллами по дополнительным показателям обошла Норвегию и Италию и заняла вторую строчку.
Таким образом, определились все пары команд, которые сыграют в четвертьфинале турнира:
Грузия — Израиль (1 июля)
Испания — Швейцария (1 июля)
Англия — Португалия (2 июля)
Франция — Украина (2 июля)
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