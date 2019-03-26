Сборная России до 19 лет, лишившаяся шансов попасть на Евро, проиграла Ирландии

Юношеская сборная России для игроков до 19 лет, уступила Ирландии в заключительном третьем туре элитного раунда чемпионата Европы-2019 - 0:2. Команда Андрея Гордеева досрочно лишилась шансов на попадание в финальную стадию турнира, сыграв в первых двух турах нулевые ничьи с Азербайджаном и Румынией. Сегодняшняя игра не имела для них турнирного значения.

Чемпионат Европы для игроков до 19 лет пройдет в Армении с 14 по 27 июля.

Чемпионат Европы

Игроки до 19 лет

Элитный раунд

Группа 1

Россия - Ирландия - 0:2 (0:1)

Голы: Макгинесс, 45+1 (0:1). Регба, 59 (0:2).

Россия: Бориско, Маслов, Михайлов, Мартынов (Гюрджан, 46), Абдуллин, Янов, Москвичев, Умяров, Карапузов (Гоманюк, 46), Агаларов (Прошляков, 46), Халназаров (Молчанов, 46).

Предупреждения: Москвичев, 45+1. Умяров, 63.

Удаление: Москвичев (Р), 90+1.

Судья: Фаркаш (Венгрия).

26 марта. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".