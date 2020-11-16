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РФС назвал число зараженных коронавирусом в юношеской сборной России

17:25
Юношеская сборная России 2005 года рождения. Фото РФС
Юношеская сборная России 2005 года рождения. Фото РФС
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РФС на официальном сайте подтвердил информацию о массовом заражении коронавирусом в юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения). Отмечается, что положительные результаты тестов были у восьми игроков и пяти членов тренерского штаба команды.

Отмечается, что у большинства заболевание протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями. В настоящее время, в соответствии с действующими нормами, они находятся в изоляции под постоянным контролем врачей команды и местных органов здравоохранения.

Ранее сообщалось, что из-за заражения коронавирусом сорвался матч команды Владимира Волчека с «Аланией» 2004 года рождения.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212681

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