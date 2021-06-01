Германия в серии пенальти победила Данию и вышла в полуфинал молодежного Евро-2021

Сборная Германии в четвертьфинале молодежного Евро-2021 обыграла в серии пенальти Данию со счетом 3:2.

В составе немецкой команды отличились Лукас Нмеча и Джонатан Буркардт, у датчан забили Вахидулла Фагир и Виктор Нельссон.

В полуфинале турнира Германия встретится с Голландией. Встреча пройдет 3 июня и начнется в 22:00 мск.

Чемпионат Европы U21

1/4 финала

Дания U21 — Германия U21 — 2:2 д.в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти — 5:6

Голы: Фагир, 69 (1:0). Нмеча, 88 (1:1). Буркардт, 100 (1:2). Нельссон, 108 — с пенальти (2:2).

Дания U21: Кристенсен, Нельссон, Поульсен (Кристансен, 44), Алвес, Карстенсен, Нартею, Андерсен (Юльманн, 90), Дрейер (Исаксен, 91), Линдстрем (Хольсе, 46), Брун Ларсен (Фагир, 66), Дарами.

Германия U21: Дамен, Раум, Баку (Адейеми, 75), Вагноманн (Еккель, 91), Пипер, Шлоттербек, Майер, Штах (Климовиц, 76), Нмеча, Бериша (Буркардт, 64), Вирц (Маи, 87).

Предупреждения: Шлоттербек, 92. Адейеми, 103. Нельссон, 104. Фагир, 117. Нмеча, 118.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

31 мая. Секешфехервар. Стадион «Арена Шошто».