Футбол
Молодежные сборные
Новости
ЧЕ U-21 ЧМ U-20 ЧЕ U-19 ЧЕ U-17 Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Главная
Футбол
Молодежные сборные

1 марта, 16:30

Опубликован состав молодежной сборной России на товарищеские матчи в Уругвае

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Опубликован список футболистов молодежной сборной России, вызванных для участия в мартовском сборе национальной команды, сообщает пресс-служба.

В состав команды на предстоящий сбор вошли 23 футболиста:

Вратари: Александр Дегтев («Сочи»), Богдан Москвичёв («Чайка»), Даниил Худяков («Локомотив»).

Защитники: Матвей Бардачев («Зенит»), Никита Бозов («Спартак»), Юрий Коледин («Спартак-2»), Илья Кирш («Ростов»), Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Илья Рожков («Рубин»), Станислав Пузанов («Краснодар»).

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Даниил Зорин («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Дмитрий Кучугура, Руслан Чобанов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Егор Смелов («Динамо»).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаев («Динамо»).

Встреча со сборной Уругвая состоится в Монтевидео 21 марта. Начало матча — 18.00 по местному времени (00.00 22 марта по московскому времени).

Второй матч команды Ивана Шабарова с молодежкой «Насьональ» пройдет 23 марта, а третий, против «Монтевидео Сити Торке» U-21, — 25 марта.

Молодежная сборная России по футболу
Сборная Уругвая по футболу
0
Читайте также
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
Российский форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил первый гол в НХЛ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Крутая сборная России. И вот почему
Лихачев и Гапонов готовы заменить Жиго?
Англия U-21 - Норвегия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Германия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Азербайджан U-21. Лучшие моменты
Симонян поделился опытом с молодежкой
Герои EURO вернулись домой
Молодежная сборная России начала сбор в Новогорске
Писарев: "Молодежную сборную обвинили во всех смертных грехах"
Россия - Венесуэла: после игры
Алексей Миранчук: "Это был худший матч"
Молодежка возвращается ни с чем
Оранжевый разгром
Смолов и Дзагоев прибыли в молодежку
Начали с поражения...
Российские фанаты перед матчем с Испанией
Сборная России снова лучшая в Европе!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Молодежная сборная России проведет матч с действующим чемпионом мира

Юношеские сборные России и Буркина-Фасо проведут товарищеские матчи в марте
Новости
RSS RSS
Все новости