Опубликован состав молодежной сборной России на товарищеские матчи в Уругвае

Опубликован список футболистов молодежной сборной России, вызванных для участия в мартовском сборе национальной команды, сообщает пресс-служба.

В состав команды на предстоящий сбор вошли 23 футболиста:

Вратари: Александр Дегтев («Сочи»), Богдан Москвичёв («Чайка»), Даниил Худяков («Локомотив»).

Защитники: Матвей Бардачев («Зенит»), Никита Бозов («Спартак»), Юрий Коледин («Спартак-2»), Илья Кирш («Ростов»), Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Илья Рожков («Рубин»), Станислав Пузанов («Краснодар»).

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Даниил Зорин («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Дмитрий Кучугура, Руслан Чобанов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Егор Смелов («Динамо»).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаев («Динамо»).

Встреча со сборной Уругвая состоится в Монтевидео 21 марта. Начало матча — 18.00 по местному времени (00.00 22 марта по московскому времени).

Второй матч команды Ивана Шабарова с молодежкой «Насьональ» пройдет 23 марта, а третий, против «Монтевидео Сити Торке» U-21, — 25 марта.