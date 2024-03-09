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9 марта, 02:13

Юношеские сборные России и Буркина-Фасо проведут товарищеские матчи в марте

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава отдела по связям с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре сообщил, что в ближайшее время пройдут матчи против юношеской сборной России.

«Главная сборная Буркина-Фасо не сможет сыграть с Россией в этом году, у нас запланированы товарищеские матчи с Ливией и Нигером. Но у нас запланированы матчи сборных России и Буркина-Фасо U-17. Юношеские команды сыграют два матча в Турции 18 и 25 марта», — цитирует Sport24 Траоре.

Источник: https://sport24.ru/football/news-627674-v-federatsii-futbola-burkina-faso-anonsirovali-dva-matcha-so-sbornoy-rossii-u-17
Футбол
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