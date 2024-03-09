Юношеские сборные России и Буркина-Фасо проведут товарищеские матчи в марте

Глава отдела по связям с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре сообщил, что в ближайшее время пройдут матчи против юношеской сборной России.

«Главная сборная Буркина-Фасо не сможет сыграть с Россией в этом году, у нас запланированы товарищеские матчи с Ливией и Нигером. Но у нас запланированы матчи сборных России и Буркина-Фасо U-17. Юношеские команды сыграют два матча в Турции 18 и 25 марта», — цитирует Sport24 Траоре.