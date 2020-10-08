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Молодежная сборная Хорватии забила 10 мячей Сан-Марино, Бистрович отдал голевую передачу

21:04

Молодежная сборная Хорватии разгромила сверстников из Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2021 — 10:0.

Хет-трик оформил хавбек Лука Иванушеч. Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович отыграл весь матч и отдал голевую передачу.

После семи матчей отборочного турнира из 10 Хорватия занимает второе место в группе 4, отставая на 2 очка от Чехии. На Евро выйдут победители девяти групп и пять лучших команд среди занявших вторые места.

Турнир должен пройти в Венгрии и Словении с 9 по 26 июня 2021 года.

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