Михаил Галактионов: «Надеюсь, сборники из ЦСКА сыграют за молодежку на должном уровне»

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал состав на матчи отборочного турнира Евро-2021 с командами Латвии (15 ноября, Ростов-на-Дону) и Сербии (19 ноября, Ниш).

— Можно сказать, что вызывали всех, кого хотели?

— Костяк команды сформирован, но есть несколько позиций, где мы произвели ротацию, как в случае с игроками, которые получили небольшие повреждения, так и с теми, кто на последнем сборе проявил себя не должным образом.

— Вызывает ли обеспокоенность форма игроков ЦСКА — лидеров молодежки? Чалов не забивает, Дивеев ошибается на ровном месте, Обляков не тащит, как раньше.

— Перепады бывают у всех команд и игроков. Очень важно, как они реагируют на это и проявляют себя в работе и в ближайших играх. Мы верим в наших ребят. Мы знаем их сильные стороны и надеемся, что в ближайших матчах за сборную они сыграют на должном уровне.

— В составе нет Данилы Кругового. Почему?

— Круговой травмирован, поэтому он пропустит ближайшие матчи сборной.

— Рады, что смена тренера в «Спартаке» не отразилась на Умярове: он получает все больше и больше игрового времени в РПЛ.

— Есть две стороны медали. Безусловно, мы рады за Максименко, Умярова. Последний после успешных матчей за сборную приобрел большую уверенность. Оба играют стабильно в основном составе команды, но в свою очередь, есть обеспокоенность недостаточной игровой практики Рассказова и Глушенкова.

— То же можно сказать и о сборниках из «Динамо»...

— Да, анализируя прошедший отрезок чемпионата, при переходе на новую модель игры московского «Динамо» выпал из обоймы центральный защитник Евгеньев: воспитанник клуба и футболист, который провел уже достаточно встреч за молодежную сборную России на старте отборочных игр чемпионата Европы. Очень надеюсь, что и Евгеньев и его одноклубник Грулев будут более востребованы, что пойдет на пользу и сборной страны, и «Динамо». (Александр Рогулев)

Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2021