Чалов и Максименко вызваны в молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2021

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с Латвией (15-го ноября, Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена», 18:00, мск) и Сербией (19-го ноября, Ниш, стадион «Чаир», 21:00 мск).

Всего в список вошли 23 футболиста:

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Млада-Болеслав), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин» Казань), Никита Каккоев («Томь»), Михаил Лысов («Локомотив»)

Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба «Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал» Тула), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Игнатьев («Краснодар»)

Команда соберется 10-го ноября на базе в Новогорске. 13-го Россия вылетит в Ростов-на-Дону, где 15-го числа сыграет с командой Латвии. 19-го ноября в Нише на стадионе «Чаир» россияне проведут заключительный официальный матч в этом году против Сербии.

Сборная России попала в пятую отборочную группу ЧЕ-2021 вместе с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии. После 4-х туров россияне с 8-ю очками занимают второе место.