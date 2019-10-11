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Михаил Галактионов: «До 75-й минуты российская команда старалась играть низом»

21:32
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года с командой Польши (2:2).

— До 75-й минуты российская команда старалась играть низом, старалась владеть мячом и территориальным преимуществом, действовать на контратаках, — цитирует тренера ТАСС. — Когда счет был не в нашу пользу, нам надо было отыгрываться. Мы перестроились, выпустили второго нападающего, провели замены в средней линии. Наверное, сам характер игры говорил, что надо больше делать фланговых навесов, один из которых привел к забитому мячу.

В турнирной таблице отборочной группы 5 сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах пять очков.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6991503

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