Михаил Галактионов: «До 75-й минуты российская команда старалась играть низом»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил игру команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года с командой Польши (2:2).

— До 75-й минуты российская команда старалась играть низом, старалась владеть мячом и территориальным преимуществом, действовать на контратаках, — цитирует тренера ТАСС. — Когда счет был не в нашу пользу, нам надо было отыгрываться. Мы перестроились, выпустили второго нападающего, провели замены в средней линии. Наверное, сам характер игры говорил, что надо больше делать фланговых навесов, один из которых привел к забитому мячу.

В турнирной таблице отборочной группы 5 сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах пять очков.