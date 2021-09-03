Испания — Россия: прямая трансляция матча молодежных сборных
Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Франсиско де ла Эра» (Альмендралехо) состоится матч 1-го тура отборочного турнира к молодежному чемпионату Европы по футболу 2023 года между сборными Испании и России.
Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.
Россия и Испания выступают в третьей группе вместе со сборными Словакии, Мальты, Северной Ирландии и Литвы.
Следить за матчем Испания — Россия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в эфире и на сайте «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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