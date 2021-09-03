Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Франсиско де ла Эра» (Альмендралехо) состоится матч 1-го тура отборочного турнира к молодежному чемпионату Европы по футболу 2023 года между сборными Испании и России.

Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

Россия и Испания выступают в третьей группе вместе со сборными Словакии, Мальты, Северной Ирландии и Литвы.

Следить за матчем Испания — Россия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в эфире и на сайте «Матч ТВ».