Молодежная сборная России назвала состав на матч с Испанией
Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы против сверстников из Испании.
Стартовый состав нашей молодёжной сборной на матч с Испанией ?#СборнаяРоссии #НашиПарни pic.twitter.com/qvoW6el6rG— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2021
Россия: Будачев, Литвинов, Прохин, Хотулев, Хлусевич, Боженов, Умяров, Игнатов, Марадишвили, Карапузов, Агаларов.
Запасные: Агкацев, Бориско, Большаков, Кармаев. Кутицкий, Кравцов, Степанов, Иосифов, Пруцев, Севикян, Сулейманов, Климов.
Матч начнется в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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