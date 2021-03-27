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Испанец Куадра обслужит матч Россия — Франция

13:41

Испанец Гильермо Куадра назначен главным арбитром матча второго тура группы C между сборными России и Франции на молодежном чемпионате Европы по футболу, информирует сайт УЕФА.

Встреча пройдет в воскресенье в Сомбатхее (Венгрия).

Ассистентами назначены испанцы Иньиго Прието и Хосе Наранхо, четвертый арбитр — Адам Форкош (Венгрия).

Напомним, сборная России в первом матче разгромила команду Исландии (4:1), а Франция проиграла Дании (0:1).

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