Галактионов: «Все готовы к игре, у Маслова повреждения нет»
Тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о подготовке команды ко второму матчу группового турнира чемпионата Европы против команды Франции.
— Расклад после первого матча никак не поменялся, — отметил Галактионов. С точки зрения стратегии, в крастосрочном турнире любые очки очень важны — и победа, и ничья тут на вес золота. Так что мы готовимся к игре, как и планировалось: с учетом своего стиля, с учетом акцента на соперниках.
— Есть ли потери в составе и как дела у Маслова?
— Все готовы к игре, у Маслова повреждения нет. Мы оценим состояние, потому что игрок должен выходить на поле абсолютно готовым.
Напомним, в середине второго тайма матча 1-го тура Евро-2021 против Исландии (4:1) Маслов был заменен из-за повреждения задней поверхности бедра.
Матч Россия — Франция пройдет в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22.00 (мск).
(Артем Калинин, Данил Алешин)
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