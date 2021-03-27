Галактионов: «Все готовы к игре, у Маслова повреждения нет»

Тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о подготовке команды ко второму матчу группового турнира чемпионата Европы против команды Франции.

— Расклад после первого матча никак не поменялся, — отметил Галактионов. С точки зрения стратегии, в крастосрочном турнире любые очки очень важны — и победа, и ничья тут на вес золота. Так что мы готовимся к игре, как и планировалось: с учетом своего стиля, с учетом акцента на соперниках.

— Есть ли потери в составе и как дела у Маслова?

— Все готовы к игре, у Маслова повреждения нет. Мы оценим состояние, потому что игрок должен выходить на поле абсолютно готовым.

Напомним, в середине второго тайма матча 1-го тура Евро-2021 против Исландии (4:1) Маслов был заменен из-за повреждения задней поверхности бедра.

Матч Россия — Франция пройдет в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22.00 (мск).

(Артем Калинин, Данил Алешин)