Хомуха назвал фаворита группы России на Евро-2021

Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2021 U21. Россия попала в группу C, а ее соперниками стали Франция, Дания и Исландия. Матчи группового этапа пройдут с 24 по 31 марта.

— Фаворит — команда Франции, если она будет представлена всеми своими лучшими футболистами, — сказал «СЭ» Хомуха. — Три остальные команды приблизительно равные по силам. Россия вполне может бороться за выход из группы со второй позиции. Нужно постепенно двигаться, первая задача — сыграть уже в финальной части, которая будет после этой предварительной, выйти из группы и продолжить борьбу за призовые места. Шансы вполне есть.

(Екатерина Звенигородская)