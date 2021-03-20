Тюкавин вызван в молодежную сборную России вместо Кучаева
Тренерский штаб молодежной сборной России вызвал нападающего «Динамо» Константина Тюкавина для участия в финальном раунде группового турнира чемпионата Европы среди молодежных команд против сборных Исландии (25 марта), Франции (28 марта) и Дании (31 марта), информирует сайт РФС. Соответствующие документы направлены в УЕФА.
Получивший ранее повреждение в клубе в матче РПЛ полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прошел углубленное обследование, а также курс физиотерапевтической реабилитации в течение трех дней на УТС в «Новогорске».
Врачи сборной России изучили полученные данные и приняли решение, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется от одной до двух недель. В связи с этим, чтобы не рисковать здоровьем футболиста, Константин Кучаев покидает штаб молодежной сборной.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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