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Тюкавин вызван в молодежную сборную России вместо Кучаева

20:34
Константин Тюкавин. Фото ФК «Динамо».
Константин Тюкавин. Фото ФК «Динамо».
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Тренерский штаб молодежной сборной России вызвал нападающего «Динамо» Константина Тюкавина для участия в финальном раунде группового турнира чемпионата Европы среди молодежных команд против сборных Исландии (25 марта), Франции (28 марта) и Дании (31 марта), информирует сайт РФС. Соответствующие документы направлены в УЕФА.

Получивший ранее повреждение в клубе в матче РПЛ полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прошел углубленное обследование, а также курс физиотерапевтической реабилитации в течение трех дней на УТС в «Новогорске».

Врачи сборной России изучили полученные данные и приняли решение, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется от одной до двух недель. В связи с этим, чтобы не рисковать здоровьем футболиста, Константин Кучаев покидает штаб молодежной сборной.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213299

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