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Тренер «молодежки» Галактионов рассказал о повреждение Маслова

16:51
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Тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов в интервью РИА Новости рассказал о травме защитника Павла Маслова.

В середине второго тайма матча 1-го тура Евро-2021 против Исландии (4:1) Маслов был заменен из-за повреждения задней поверхности бедра.

«Маслов сегодня прошел медицинское обследование, серьезной травмы у него нет. Все в порядке, он готовится к матчу с командой Франции», — сказал Галактионов.

Свой следующий матч сборная России проведет против Франции в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210326/maslov-1602997026.html

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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