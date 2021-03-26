Тренер «молодежки» Галактионов рассказал о повреждение Маслова
Тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов в интервью РИА Новости рассказал о травме защитника Павла Маслова.
В середине второго тайма матча 1-го тура Евро-2021 против Исландии (4:1) Маслов был заменен из-за повреждения задней поверхности бедра.
«Маслов сегодня прошел медицинское обследование, серьезной травмы у него нет. Все в порядке, он готовится к матчу с командой Франции», — сказал Галактионов.
Свой следующий матч сборная России проведет против Франции в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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