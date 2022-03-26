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Сегодня, 19:24

Галактионов рассказал, что нужно сделать, чтобы Захарян не стал новым Кокориным

Галактионов заявил, что Захарян тот футболист, который реализует свой талант
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Старший тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов после товарищеского матча со взрослой национальной командой (0:1) высказал свое мнение об исключении Арсена Захаряна из топ-11 молодых футболистов мира.

— Сборы будут поводиться строго в рамках УЕФА. Следующий сбор должен быть в конце мая — начало июля, — отметил Галактионов. — Как он будет выглядит, все будет зависеть от УЕФА. Верю, что все будет хорошо? Мы верим, мы надеемся, поэтому мы здесь. Самое главное, как быстро стабилизируется политическая ситуация.

— Ситуация с исключением Захаряна из топ-11 лучших футболистов?

— Это абсурд, если игрок отбирается по спортивному принципу, а потом его исключают. Моя заслуга? Как можно сказать, что это конкретно моя заслуга? Это неправильно. Самый ли он талантливый футболист? Самый-самый — не совсем. Это тот футболист, который реализует свой талант.

— Что сделать, чтобы Захарян не стал новым Кокориным?

— Очень много зависит от общения. Если он преодолеет все преграды — у молодого человека много соблазнов, то все будет в порядке. Все будет хорошо, если у него будут люди, которые будут подкасзывать и оберегать, плюс правильное отношение к себе, ментально игрок должен быть профессиональным.

— Почему упустили Сперцяна?

— Игрок в любой момент может поменять спортивное гражданство, если он не был заигран в официальных матчах основной сборной. Это есть в регламенте. Не получал внимание на юношеском уровне? Сложно сказать. К сожалению, игрок принял такое решение.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция 2
Кот-д`Ивуар 1
Матч завершен

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
Арсен Захарян
Михаил Галактионов
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