Галактионов рассказал, что нужно сделать, чтобы Захарян не стал новым Кокориным

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов после товарищеского матча со взрослой национальной командой (0:1) высказал свое мнение об исключении Арсена Захаряна из топ-11 молодых футболистов мира.

— Сборы будут поводиться строго в рамках УЕФА. Следующий сбор должен быть в конце мая — начало июля, — отметил Галактионов. — Как он будет выглядит, все будет зависеть от УЕФА. Верю, что все будет хорошо? Мы верим, мы надеемся, поэтому мы здесь. Самое главное, как быстро стабилизируется политическая ситуация.

— Ситуация с исключением Захаряна из топ-11 лучших футболистов?

— Это абсурд, если игрок отбирается по спортивному принципу, а потом его исключают. Моя заслуга? Как можно сказать, что это конкретно моя заслуга? Это неправильно. Самый ли он талантливый футболист? Самый-самый — не совсем. Это тот футболист, который реализует свой талант.

— Что сделать, чтобы Захарян не стал новым Кокориным?

— Очень много зависит от общения. Если он преодолеет все преграды — у молодого человека много соблазнов, то все будет в порядке. Все будет хорошо, если у него будут люди, которые будут подкасзывать и оберегать, плюс правильное отношение к себе, ментально игрок должен быть профессиональным.

— Почему упустили Сперцяна?

— Игрок в любой момент может поменять спортивное гражданство, если он не был заигран в официальных матчах основной сборной. Это есть в регламенте. Не получал внимание на юношеском уровне? Сложно сказать. К сожалению, игрок принял такое решение.