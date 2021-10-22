Галактионов: «Амбиции молодежной сборной России? Только побеждать»
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался об амбициях команды в предстоящих матчах.
— Какие амбиции у молодежной сборной России? Конечно, только побеждать. Все ребята, за кем я сегодня следил, не расстроили, все находятся в отличной форме, — сказал Галактионов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Молодежная сборная России проведет матчи с национальными командами Словакии и Испании в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года на стадионе «Арена Химки». Встречи состоятся 12 и 16 ноября соответственно. Начало обеих игр — 18:00 по московскому времени.
После 4 туров отборочного турнира ЧЕ-2023 сборная России с 9 очками расположилась на втором место в турнирной таблице группы С. Команда Испании возглавляет таблицу, набрав 12 очков.
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