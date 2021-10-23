Юношеская сборная России разгромила Сан-Марино в отборе Евро

Юношеская сборная России во втором матче отбора на чемпионат Европы разгромила команду Сан-Марино со счетом 6:1.

В первом матче турнира команда Владимира Волчека одержала победу над сборной Румынии (2:0).

Напомним, в первом отборочном раунде играют 52 сборные, которые разбиты на 13 групп. В элитный раунд выходят по две лучшие команды каждой группы и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места (по результатам против двух лучших команд в группе).

Элитный раунд пройдет весной 2022 года. Автоматические путевки в эту стадию получили две первые сборные рейтинга — Нидерланды и Испания.

Финальная стадия состоится с 16 мая по 1 июня в Израиле, чья сборная получила автоматическую путевку на турнир.

Чемпионат Европы U17

Группа 6

Россия — Сан-Марино — 6:1 (2:0)

Голы: Комиссаров, 8 (1:0). Козлов, 20 (2:0). Глебов, 52 (3:0). Офицеров, 71 (4:0). Глебов, 73 (5:0). Глебов, 78 (6:0). Ренци, 81 (6:1).

Россия: Веселов (Костелей, 57), Лобов (Дворников, 58), Шиленок, Бозов, Лепский, Щетинин (Колышев, 46), Козлов (Глебов, 46), Назаренко, Макаров, Офицеров, Комиссаров (Калайда, 46).

Предупреждения: Лепский, 79. Макаров, 82.

Судья: Галтахчян (Армения).

23 октября. Буфтя. Стадион «Футбольный центр ФРФ».