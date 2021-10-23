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Юношеская сборная России разгромила Сан-Марино в отборе Евро

16:55

Юношеская сборная России во втором матче отбора на чемпионат Европы разгромила команду Сан-Марино со счетом 6:1.

В первом матче турнира команда Владимира Волчека одержала победу над сборной Румынии (2:0).

Напомним, в первом отборочном раунде играют 52 сборные, которые разбиты на 13 групп. В элитный раунд выходят по две лучшие команды каждой группы и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места (по результатам против двух лучших команд в группе).

Элитный раунд пройдет весной 2022 года. Автоматические путевки в эту стадию получили две первые сборные рейтинга — Нидерланды и Испания.

Финальная стадия состоится с 16 мая по 1 июня в Израиле, чья сборная получила автоматическую путевку на турнир.

Чемпионат Европы U17

Группа 6

Россия — Сан-Марино — 6:1 (2:0)

Голы: Комиссаров, 8 (1:0). Козлов, 20 (2:0). Глебов, 52 (3:0). Офицеров, 71 (4:0). Глебов, 73 (5:0). Глебов, 78 (6:0). Ренци, 81 (6:1).

Россия: Веселов (Костелей, 57), Лобов (Дворников, 58), Шиленок, Бозов, Лепский, Щетинин (Колышев, 46), Козлов (Глебов, 46), Назаренко, Макаров, Офицеров, Комиссаров (Калайда, 46).

Предупреждения: Лепский, 79. Макаров, 82.

Судья: Галтахчян (Армения).

23 октября. Буфтя. Стадион «Футбольный центр ФРФ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
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Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
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Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

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18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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Роман Шишов все материалы автора
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