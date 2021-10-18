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Молодежная сборная России сыграет с Испанией и Словакией на «Арене Химки»

13:17
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Молодежная сборная России проведет матчи с национальными командами Словакии и Испании в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года на стадионе «Арена Химки», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встречи состоятся 12 и 16 ноября соответственно. Начало обеих игр — 18:00 по московскому времени.

После 4 туров отборочного турнира ЧЕ-2023 сборная России с 9 очками расположилась на втором место в турнирной таблице группы С. Команда Испании возглавляет таблицу, набрав 12 очков.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214662

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