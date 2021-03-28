Дания обыграла Исландию на молодежном Евро-2021 и возглавила группу России
Молодежная сборная Дании 28 марта в матче 2-го тура группового турнира Евро-2021 обыграла Исландию (2:0).
Уже на пятой минуте нападающий «Мидтьюланна» Густав Исаксен вывел датчан вперед, а на 18-й минуте окончательный счет установил защитник «Брентфорда» Мадс Серенсен.
После этой победы у датчан шесть набранных очков в двух встречах и первое место в группе 3. На втором месте россияне с тремя очками, у французов и исландцев — ноль.
Матч Россия — Франция состоится в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22.00 (мск).
Чемпионат Европы U21
Группа C
Исландия U21 — Дания U21 — 0:2 (0:2)
Голы: Исаксен, 5 (0:1). Бек Серенсен, 18 (0:2).
Нереализованный пенальти: Гудьонсен, 38 (вратарь)
Исландия U21: П.Гуннарссон, Лейфссон, И.Оулафссон (Паульмасон, 77), Андерсон, Торстейнссон, Фиднссон, Хаукссон (Йоханнессон, 68), В-Т.Видлюмссон (Балдурссон, 68), Х-И.Гуннарссон, С.Тоурдарсон (Ингимюндарсон, 85), Гудьонсен (Б-Д.Видлюмссон, 85).
Дания U21: Кристенсен, Бек Серенсен, Роэрслев, Нельссон, Юльманн, Андерсен (Йенсен, 74), Исаксен (Дрейер, 60), Лаурсен, Хольсе, Фредериксен (Фагир, 46. Линдстрем, 81), Дарами (Брун Ларсен, 61).
Предупреждения: Нельссон, 26. Торстейнссон, 26. Х-И.Гуннарссон, 54. Андерсен, 59. Бек Серенсен, 63. Андерсон, 65. Юльманн, 73. Гудьонсен, 78.
Судья: Шерер (Швейцария).
28 марта. Дьер. Стадион «Дьиормот».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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