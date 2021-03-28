Хохлов: «На Евро смотрят игроков для европейского рынка, поэтому Захарян хочет себя проявить»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового турнира молодежного Евро-2021 между Россией и Францией.
«Как и все, я жду победы, — сказал Хохлов «СЭ». — Этот матч будет очень серьезной проверкой для нашей сборной. Все покажет игра, какие-то прогнозы давать я не хочу. Наша сборная будет настраиваться на победу, однозначно. Она хорошо играет, показывает качественный футбол. Возможен ли ничейный результат? Сомневаюсь, что мы будем отсиживаться в обороне и играть на ничью. Конечно, настрой только на победу»
Хохлов также предположил, какое значение имеет молодежный чемпионат Европы для Арсена Захаряна.
«Также, как и для любого игрока, выступать за сборную на любом уровне — это очень престижно для молодого игрока. И естественно, что на этом турнире игроков просматривают не только для внутреннего рынка, но и для европейского. Поэтому каждый игрок хочет себя проявить, Захарян не исключение», — добавил Хохлов.
Встреча пройдет в городе Сомбатхей (Венгрия) и начнется в 22:00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.
(Артем Бухаев)
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