Сборная Бразилии обыграла Тунис и вышла в четвертьфинал МЧМ-2023

Сборная Бразилии разгромила национальную команду Туниса в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира — 4:1.

В составе победителей дубль оформил Андрей Сантос, еще по голу забили Мартинс Матеус и Маркос Леонардо. У сборной Туниса отличился Махмуд Горбель.

Защитник сборной Бразилии Роберт Ренан получил красную карточку на 45-й минуте встречи.

В четвертьфинале бразильцы сыграют с национальной командой Израиля. Встреча пройдет 3 июня.