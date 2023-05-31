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Сегодня, 23:09

Сборная Бразилии обыграла Тунис и вышла в четвертьфинал МЧМ-2023

Мария Гусева
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Сборная Бразилии разгромила национальную команду Туниса в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира — 4:1.

В составе победителей дубль оформил Андрей Сантос, еще по голу забили Мартинс Матеус и Маркос Леонардо. У сборной Туниса отличился Махмуд Горбель.

Защитник сборной Бразилии Роберт Ренан получил красную карточку на 45-й минуте встречи.

В четвертьфинале бразильцы сыграют с национальной командой Израиля. Встреча пройдет 3 июня.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Роберт Ренан
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