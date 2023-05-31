Ренан получил красную карточку в матче против сборной Туниса на МЧМ-2023

Защитник сборной Бразилии Роберт Ренан был удален с поля в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2023 против национальной команды Туниса.

Ренан получил красную карточку на 45-й минуте встречи. Счет после первого тайма — 2:0 в пользу бразильской команды.

Победитель матча Бразилия — Тунис в 1/4 финала сыграет со сборной Израиля.

В сезоне-2022/23 Ренан провел за «Зенит» 10 матчей и не отметился результативными действиями.