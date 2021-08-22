Забили победный «Торино» уже в добавленное время — 2:1.

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

«Торино» — «Аталанта» — 1:2 (0:1)

Голы: Муриэль, 6 (0:1). Белотти, 79 (1:1). Пикколи, 90+3 (1:2).

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Джиджи, Эйна, Бремер (Иццо, 74), Синго, Линетти, Мандрагора, Лукич (Ринкон, 46), Санабрия (Белотти, 65), Пьяца (Верди, 74).

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Джимсити, Гозенс (Ловато, 83), Мехле, Мерих Демирал (Пикколи, 83), Малиновский (Пеццелла, 76), Пашалич, Пессина, Иличич (Миранчук, 57), Муриэль (Ламмерс, 56).

Предупреждения: Мерих Демирал, 23. Ринкон, 52. Бремер, 71. Муссо, 81.

Судья: Киффи (Италия).

21 августа. Турин. Стадион Олимпийский.

Летом «Аталанта» немного видоизменила свой состав, но в основном трансферы коснулись вратарской и защитной линии. Пьерлуиджи Голлини и лучший защитник серии А прошлого сезона Кристиан Ромеро ушли в «Тоттенхэм», причем, по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, за последнего итальянцы выручили 55 миллионов евро. На место Голлини пришел голкипер «Удинезе» и сборной Аргентины Хуан Муссо, которым последние пару лет активно интересовался «Интер», а на позицию центрального защитника арендован у «Ювентуса» Мерих Демирал.

В отличие от прошлого года Алексей Миранчук провел предсезонную подготовку с «Аталантой», и его появление в стартовом составе в матче 1-го тура серии А с «Торино» никого бы не удивило. Однако Джан Пьеро Гасперини вновь доверился Йосипу Иличичу, выпустив словенца с первых минут. И вскоре после начала матча 33-летний полузащитник отметился голевой передачей. Получив мяч, колумбийский форвард Луис Муриэль сместился с правого фланга в центр мощно пробил в ближний верхний угол. Голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич не лучшим образом занял позицию и не допрыгнул до мяча.

«Торино» активизировался после пропущенного гола и перехватил инициативу, но «Аталанта» была надежна в обороне. Удары туринцев в створ получились неопасными, Муссо уверенно с ними справлялся. Первый по-настоящему опасный момент пришел с углового на 40-й минуте. Центральный защитник Бремер выиграл борьбу в воздухе и мощно ударил в нижний левый угол, но Маттео Пессина выбил мяч с линии. До перерыва футболисты «Торино» еще пару раз угрожали воротам «Аталанты», но на перерыв черно-синие ушли с минимальным перевесом.

После перерыва «Торино» продолжил атаковать. Гасперини решил освежить линию атаки, убрав Муриэля и Иличича. Вместо них вышли Сэм Ламмерс и Миранчук. Россиянин немного освежил игру, но добавить остроты нападению «Аталанты» ему не удалось. Свою лепту в результат внес другой игрок, вышедший на замену. Капитан «Торино» Андреа Белотти в этом матче появился только на 65-й минуте, но успел забить. Чемпион Европы-2020 пробил из-за пределов штрафной, и рикошетом от защитника гостей мяч упал за спину Муссо.

Даже сравняв счет, туринцы не сбавили обороты. Команда Гасперини непривычно много отсиживалась на своей половине поля. Очень красноречиво выглядит статистика ударов по воротам: 19-6 в пользу «Торино» всего и 8-2 по попаданиям в створ. Тем удивительнее выглядит результат. «Аталанта» дожала соперника в плохом для себя матче. Отличился 20-летний нападающий Роберто Пикколи. Прошлый сезон итальянец провел в аренде в «Специи», а нынешний чемпионат начал победным голом, оказавшись в нужное время в нужном месте в чужой штрафной после отскока от Марио Пашалича.

Считается, что умение добиться результата в не самом лучшем для себя матче — признак классной команды. Если так, то «Аталанта» действительно показала класс. Но, вообще-то, все привыкли к немного другому футболу в исполнении бергамасков. Впрочем, у такого невнятного перфоманса есть и объективные причины. Отсутствовали два основных центральных полузащитника — Мартен де Рон и Ремо Фройлер. Не было Дувана Сапаты. Явно не в лучшей форме Робин Гозенс. По прошлому сезону — все это лидеры команды. По идее, дальше должно быть легче. Тем более что «Болонья», с которой «Аталанта» встретится в следующем туре, любит атаковать сама и дает это делать сопернику.