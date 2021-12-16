«Кокорин все испортил. Развеялись последние иллюзии». В Италии поставили крест на форварде «Фиорентины»

«Беневенто» на Кубок Александр сыграл так, что лучше бы не выходил на поле.

В среду форвард вышел в стартовом составе «Фиорентины» в матче 1/16 финала Кубка Италии и был заменен на Душана Влаховича на 76-й минуте. Россиянин выглядел настолько слабо, что все итальянские спортивные СМИ поставили ему низкий балл, признав худшим игроком встречи.

Ведущее издание страны La Gazzetta dello Sport просто уничтожило Кокорина — оценка всего 4,5. Чуть выше нападающий получил от Corriere dello Sport и Tuttosport — по 5,0. Такой же балл поставили флорентийская газета La Nazione и популярный в регионе сайт firenzeviola.it.

Gazzetta в своем материале написала следующее: «Кокорин предстал потерявшимся на поле игроком, который практически в каждом действии допускал ошибки. Задача «Фиорентины» — продать его в январе, а хоть какое-то проявление русским признаков футбольной жизни могло бы облегчить эту задачу».

Corriere дает такой комментарий: «Тренер Итальяно доверил Кокорину место в стартовом составе «Фиорентины», что случилось впервые. И у форварда была возможность отличиться, но голкипер Манфредини не позволил. Тот момент стал единственным активным участием Александра в игре за то время, что он провел на поле».

Своим мнением о выступлении Кокорина с «СЭ» поделился бывший защитник «Торино» и «Лацио» 57-летний Роберто Краверо, который работал одним из двух комментаторов матча на канале Italia 1.

— Когда-то Фабио Капелло очень хвалил Александра в разговоре со мной, называл большим талантом, — говорит Краверо. — Да и я сам помню, что парень подавал большие надежды, поиграл в России за серьезные команды. Но во Флоренции с ним что-то не то происходит. Против «Беневенто» форвард выглядел очень слабо. У него появился такой шанс напомнить о себе, но Кокорин все испортил...

— Нельзя сказать, что партнеры его игнорировали, это совсем не так. Но каждый раз, когда Александр получал мяч, то отдавал его не своему, а сопернику, — продолжает Краверо. — Не понимаю, что с ним творится: с точки зрения «физики» парень выглядит вполне прилично, никакого лишнего веса не видно. Да и двигался нападающий вроде бы немало, но все — вхолостую. А тот голевой момент, который у него был, Кокорин времен похвал Капелло наверняка реализовал бы! Видимо, проблемы лежат в области психологии. Ну и, конечно, Саше катастрофически не хватает практики, это заметно.

— И каков ваш вывод?

— Мне искренне жаль Кокорина: что-то в нем сломалось. Но хочу верить, что форвард может еще поиграть. Но для этого, конечно, нужно менять клуб.

— Как отнеслись к игре Александра флорентийские болельщики?

— Мне кажется, что тифози «Фиорентины» до последнего хотели верить в то, что Кокорин способен заиграть в их любимой команде. Но не исключено, что этот матч развеял последние иллюзии.

— В составе «Беневенто» выходил польский защитник Глик. Как он вам?

— Он остается добротным исполнителем, не затерявшимся бы сейчас и в серии А. Не в топ-клубе, безусловно, но в одном из середняков вполне мог бы прилично смотреться.