Бывший директор «Милана» Звонимир Бобан раскритиковал руководство «россонери» после увольнения. Он был отправлен в отставку после интервью, в котором возмутился, что генеральный директор «Милана» Иван Газидис без его ведома вел переговоры о контракте с Ральфом Рангником.

— Я не знал, что мы находимся в условиях северокорейской диктатуры, — цитирует Il Giornale Бобана. — Мое интервью было юридически безупречным. И оно появилось лишь после того, как многие вопросы и требования остались без ответа. Они заключили сделку с Рангником еще в декабре. Я могу пожелать ему удачи. Но они хотя бы нам рассказать могли об этом.