Журналист из Неаполя назвал сумасшествием смену тренера у «Наполи» за день до игры с «Барселоной»

Журналист из Неаполя Нико Бастоне ответил на вопрос об ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной».

«Я правда не знаю, чего ожидать от этой игры. У команды сменился тренер за день до игры в Лиге чемпионов, это сумасшествие. Новый главный тренер Франческо Кальцона работал со Спаллетти, знает некоторых игроков «Наполи» по совместной работе, но он ни разу не работал главным тренером клуба и дебютирует против «Барселоны», это что-то невероятное», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бастоне.

19 февраля стало известно, что «Наполи» уволил Вальтера Мадзарри с поста главного тренера. Команду возглавил Франческо Кальцона, который работает в сборной Сербии.

Матч «Наполи» — «Барселона» пройдет 21 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.