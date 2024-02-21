Итальянский журналист: «Миранчук — лидер «Аталанты»? Это громко сказано»

Итальянский журналист Массимо Франки рассказал, что думает об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук в последнее время стал более уверенно себя чувствовать. Он показывает новую версию себя после слишком многих мрачных месяцев. Алексей играет более конкретно. Также он нашел хорошее взаимопонимание с Де Кетеларе — еще одним игроком, которого восстановил Гасперини после провального сезона в «Милане». Является ли Миранчук на данный момент лидером «Аталанты»? Это громко сказано, но мы можем назвать его важной единицей команды», — цитирует Франки Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Миранчук забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 21 матче за «Аталанту» во всех турнирах.