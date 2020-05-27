Защитник «Ювентуса» Демирал может сыграть в нынешнем сезоне. Ранее он порвал «кресты»

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал, возможно, сыграет в серии А в нынешнем сезоне. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Турецкий футболист ранее получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче с «Ромой». Он должен был пропустить остаток сезона и Евро-2020. Однако пауза, связанная с пандемией коронавируса, дает ему шанс сыграть в текущей кампании.

Tuttomercatoweb cообщает, что игрок возобновил тренировки с мячом и постепенно готовится к возвращению на поле. Он вряд ли сможет сыграть в июне, но у него есть шанс вернуться до конца сезона. При этом он сможет выступать только в серии А, так как из-за травмы «Юве» исключил его из заявки на Лигу чемпионов.

22-летний защитник в текущем сезоне провел семь матчей за «Ювентус» и забил один мяч при одной голевой передаче.