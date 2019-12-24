Защитник «Милана» Калабрия извинился за вечеринку в честь дня рождения после разгрома от «Аталанты»

Защитник «Милана» Давиде Калабрия извинился за празднование дня рождения после разгромного поражения в матче 17-го тура серии А с «Аталантой» (0:5).

Видео и фотографии празднования попали в интернет, после чего некоторые фанаты «Милана» раскритиковали игрока.

— Я несу полную ответственность и извиняюсь перед теми, кого я косвенно обидел, но это не было моей целью, — написал Калабрия в Instagram. - Вечеринка была организована давно. У меня день рождения 6 декабря, но я решил организовать его только 22 декабря, когда начались зимние каникулы.

Никто не мог предвидеть такого поражения. Помимо игрока, я еще и человек, как все вы. Держу пари, что кто-то еще хотел бы попытаться развлечь своих друзей и родственников, чтобы поднять себе настроение.

Мне было весело, потому что это была моя вечеринка по случаю дня рождения, плюс я почти никогда не проводил вечера со всеми.