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Защитник «Милана» Калабрия извинился за вечеринку в честь дня рождения после разгрома от «Аталанты»

08:24
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Защитник «Милана» Давиде Калабрия извинился за празднование дня рождения после разгромного поражения в матче 17-го тура серии А с «Аталантой» (0:5).

Видео и фотографии празднования попали в интернет, после чего некоторые фанаты «Милана» раскритиковали игрока.

— Я несу полную ответственность и извиняюсь перед теми, кого я косвенно обидел, но это не было моей целью, — написал Калабрия в Instagram. - Вечеринка была организована давно. У меня день рождения 6 декабря, но я решил организовать его только 22 декабря, когда начались зимние каникулы.

Никто не мог предвидеть такого поражения. Помимо игрока, я еще и человек, как все вы. Держу пари, что кто-то еще хотел бы попытаться развлечь своих друзей и родственников, чтобы поднять себе настроение.

Мне было весело, потому что это была моя вечеринка по случаю дня рождения, плюс я почти никогда не проводил вечера со всеми.

Поэтому давайте все будем разумными и чуткими. Наконец, я хочу подчеркнуть — поскольку кто-то поставил под сомнение мою приверженность этой футболке, — никто не является миланистой больше, чем я.

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