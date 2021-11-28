Брозович подпишет новый контракт с «Интером» до 2025 года
«Интер» договорился о продлении соглашения с полузащитником Марсело Брозовичем, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, новый контракт Брозовича с «Интером» будет рассчитан до 2025 года. Зарплата полузащитника составит шесть миллионов евро в год.
Напомним, что действующий контракт 29-летнего хорвата с миланским клубом заканчивался 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал две результативные передачи в 18 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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