"Ювентус" согласился продать Кина в "Эвертон"

"Ювентус" и "Эвертон" согласовали сумму трансфера нападающего Мойзе Кина. Англичане заплатят за 19-летненго итальянца 27,5 миллиона фунтов стерлингов. С учетом возможных бонусов эта сумма может возрасти до 36,6 миллиона, утверждает Sky in Italy.

Игрок должен пройти медосмотр в ближайшие дни. Его зарплата может составить 52 тысячи фунтов в неделю. Также в сделку будет включен пункт о возможном обратном выкупе форварда.

В прошлом сезоне Кин сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.