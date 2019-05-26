"Ювентус" проиграл "Сампдории" в последнем матче Аллегри

"Ювентус" уступил "Сампдории" в заключительном матче чемпионата Италии сезона-2018/19 (0:2). Голами отметились нападающие Грегуар Дефрель и Джанлука Капрари. Эта встреча стала последней для Массимилиано Аллегри в качестве тренера туринского клуба - он уйдет в отставку по окончании сезона.

"Ювентус" занял 1-е место в турнирной таблице, набрав 90 очков. "Сампдория" с 53 баллами расположилась на 9-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

38-й тур

"Сампдория" - "Ювентус" - 2:0 (0:0)

Голы: Дефрель, 84 (1:0). Капрари, 90+1 (2:0).

"Сампдория": Рафаэл, Берешиньски, Сала, Феррари, Колли, Баррето (Виейра, 70), Рамирес (Капрари, 58), Прат, Линетти, Квальярелла (Габбьядини, 78), Дефрель.

"Ювентус": Пинсольо, Кьеллини (Бонуччи, 65), Касерес, Де Шильо, Ругани, Эмре Джан (Портанова, 58), Перейра (Николусси Кавилья, 75), Бентанкур, Куадрадо, Дибала, Кин.

Предупреждения: Ругани, 52. Портанова, 90+3.

Судья: Наска.

26 мая. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris"

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