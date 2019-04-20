"Ювентус" празднует восьмое чемпионство подряд. Видео

"Ювентус" в матче 33-го тура серии А обыграл "Фиорентину" (2:1) и в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии. Всего у туринцев – 35 скудетто (без учета двух в сезонах-2004/05 и 2005/06, которых "Старая синьора" лишилась после коррупционного скандала).