"Ювентус" празднует восьмое чемпионство подряд. Видео

"Ювентус" в матче 33-го тура серии А обыграл "Фиорентину" (2:1) и в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии. Всего у туринцев – 35 скудетто (без учета двух в сезонах-2004/05 и 2005/06, которых "Старая синьора" лишилась после коррупционного скандала).
❤️ #W8NDERFUL pic.twitter.com/1yG9UKpqoo– JuventusFC (@juventusfc) 20 апреля 2019 г.
E via di @FerrariTrento– JuventusFC (@juventusfc) 20 апреля 2019 г.
SIAMO NOOOOOI SIAMO NOOOOOI#W8NDERFUL pic.twitter.com/8B4ufdwRVM
🎵 SIAMO NOI, SIAMO NOI 🎵#W8NDERFUL 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/uDZxrRt4GW– JuventusFC (@juventusfcen) 20 апреля 2019 г.
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