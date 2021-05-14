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«Ювентус» попросил игроков согласиться на отсрочку выплаты зарплаты за четыре месяца

11:05
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«Ювентус» попросил своих игроков согласиться на отсрочку выплаты зарплаты на четыре месяца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, который подтвердил информацию Il Corriere dello Sport, руководство клуба попросило своих игроков отложить выплату зарплаты за март, апрель, май и июнь. Перед матчем с «Сассуоло» главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло отрицал, что игроков просили отказаться от зарплаты.

Год назад игроки «Ювентуса» согласились отложить выплату заработной платы из-за пандемии коронавируса, что позволило клубу сэкономить 90 миллионов евро.

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