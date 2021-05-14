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Источник: Криштиану Роналду в шаге от возвращения в «Спортинг»

08:18
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к возвращению в «Спортинг», утверждает Cuatro. Ранее мать португальца заявила, что 36-летний футболист этим летом может вернуться в клуб, в котором он начинал карьеру. Как отмечается, футболист уже купил роскошный пентхаус за семь миллионо евро в Лиссабоне.

Роналду намерен расторгнуть с «Ювентусом» контракт, который истекает летом 2022 года, а со «Спортингом» подписать двухлетнее соглашение. Форварду надоело находиться под постоянной критикой. Кроме того, «Спортинг» в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Участие «Ювентуса» в турнире еще под вопрсом. Туринцы крайне неудачно выступили в этом сезоне. Команда идет на пятом месте в таблице серии А, а в ЛЧ вылетела на стадии 1/8 финала от «Порту».

Роналду не смущает, что он сильно потеряет в зарплате. В «Ювентусе» он зарабатывает порядка 30 миллионов евро в год. Однако, как пишет Cuatro, деньги на финальном отрезке карьеры для него не главное.

Напомним, что Криштиану Роналду начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге». С 1997 по 2002 год он играл за молодежный состав, а затем целый год вытсупал за первую команду, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

За «Спортинг» у него 31 матч и пять голов. В этом сезоне Роналду забил 28 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах серии А.

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