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«Ювентус» поборется с «Миланом» за полузащитника «Герты» Самарджича

19 июля 2020, 20:18
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«Ювентус» заинтересован в трансфере полузащитника «Герты» Лазара Самарджича, передает Calcio Mercato.

Туринский клуб уже связался с агентом игрока и готовит предложение по немцу. «Барселона» также заинтересована в трансфере.

Напомним, что зимой «Милан» пытался оформить трансфер Самарджича в качестве части сделки по Пентеку. Перед пандемией коронавируса Паоло Мальдини лично приезжал к 18-летнему футболисту, чтобы обсудить переход в «Милан».

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