«Ювентус» поборется с «Миланом» за полузащитника «Герты» Самарджича

«Ювентус» заинтересован в трансфере полузащитника «Герты» Лазара Самарджича, передает Calcio Mercato.

Туринский клуб уже связался с агентом игрока и готовит предложение по немцу. «Барселона» также заинтересована в трансфере.

Напомним, что зимой «Милан» пытался оформить трансфер Самарджича в качестве части сделки по Пентеку. Перед пандемией коронавируса Паоло Мальдини лично приезжал к 18-летнему футболисту, чтобы обсудить переход в «Милан».