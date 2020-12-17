«Ювентус» не будет покупать Гомеса из «Аталанты»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи опроверг слухи о возможном переходе в команду нападающего «Аталанты» Алехандро Гомеса.

«Мы не собираемся подписывать Гомеса в январе», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Паратичи.

Ранее стало известно, что 32-летний Гомес находится в конфликте с главным тренером «Аталанты» Джан Пьер Гасперини. Сообщалось, что футболист попросил отпустить его из команды.

Спортивный директор «Ювентуса» добавил, что клуб в ближайшее время начнет переговоры по новому контракту с форвардом Пауло Дибалой.