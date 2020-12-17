«Ювентус» не будет покупать Гомеса из «Аталанты»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи опроверг слухи о возможном переходе в команду нападающего «Аталанты» Алехандро Гомеса.
«Мы не собираемся подписывать Гомеса в январе», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Паратичи.
Ранее стало известно, что 32-летний Гомес находится в конфликте с главным тренером «Аталанты» Джан Пьер Гасперини. Сообщалось, что футболист попросил отпустить его из команды.
Спортивный директор «Ювентуса» добавил, что клуб в ближайшее время начнет переговоры по новому контракту с форвардом Пауло Дибалой.
Fabio Paratici, Juventus director, to Sky Sport: «We're gonna meet the agent of Paulo Dybala to talk about his contract. Papu Gomez? We're not gonna sign him in January». ?? #Juventus @SkySport— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2020
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