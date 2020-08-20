«Ювентус» интересуется Суаресом

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в Италии.

По информации Tuttomercatoweb, в 33-летнем уругвайце заинтересован «Ювентус». Сообщается, что туринский клуб готов предложить игроку контракт на 2 года с зарплатой не более чем 3 миллиона евро в год. Ранее сообщалось, что форвард вошел в список футболистов, которые должны покинуть команду.

В сезоне-2019/20 Суарес провел за «Барселону» 36 матчей, на его счету 21 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.