«Ювентус» и «ПСЖ» согласовали условия трансфера Паредеса

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес перейдет в «Ювентус». Клубы согласовали условия трансефра 28-летнего аргентинца, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Туринский клуб возьмет хавбека в аренду с обязательством выкупа при выполнении определенных условий. Сумма потенциального трансфера оценивается в 20 миллионов евро (15 миллионов + 5 миллионов бонусами).

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Паредес выступал за петербургский «Зенит». Российский клуб приобрел аргентинца летом 2017 года, заплатив за него «Роме» 23 миллиона евро. В январе 2019-го Паредес перешел в ПСЖ за 40 миллионов.