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30 августа, 23:52

«Ювентус» и «ПСЖ» согласовали условия трансфера Паредеса

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес перейдет в «Ювентус». Клубы согласовали условия трансефра 28-летнего аргентинца, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Туринский клуб возьмет хавбека в аренду с обязательством выкупа при выполнении определенных условий. Сумма потенциального трансфера оценивается в 20 миллионов евро (15 миллионов + 5 миллионов бонусами).

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Паредес выступал за петербургский «Зенит». Российский клуб приобрел аргентинца летом 2017 года, заплатив за него «Роме» 23 миллиона евро. В январе 2019-го Паредес перешел в ПСЖ за 40 миллионов.

Леандро Паредес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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 Рома 4 3 1 0 6-1 10
2
 Интер 4 3 0 1 9-5 9
3
 Милан 4 2 2 0 7-3 8
4
 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
5
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
6
 Наполи 3 2 1 0 9-2 7
7
 Аталанта 3 2 1 0 4-1 7
8
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
9
 Фиорентина 3 1 2 0 3-2 5
10
 Сассуоло 4 1 2 1 3-5 5
11
 Салернитана 3 1 1 1 4-1 4
12
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
13
 Специя 3 1 1 1 3-5 4
14
 Эмполи 3 0 2 1 1-2 2
15
 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
16
 Верона 3 0 1 2 3-7 1
17
 Лечче 3 0 1 2 2-4 1
18
 Сампдория 3 0 1 2 0-6 1
19
 Кремонезе 4 0 0 4 4-9 0
20
 Монца 4 0 0 4 2-11 0
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38 тур
30.08 19:30
Сассуоло – Милан
 0 : 0
30.08 21:45
Рома – Монца
 3 : 0
30.08 21:45
Интер – Кремонезе
 3 : 1
31.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
31.08 19:30
Сампдория – Лацио
 - : -
31.08 19:30
Удинезе – Фиорентина
 - : -
31.08 21:45
Ювентус – Специя
 - : -
31.08 21:45
Наполи – Лечче
 - : -
1.09 21:45
Аталанта – Торино
 - : -
1.09 21:45
Болонья – Салернитана
 - : -
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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 3
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 3
П
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 2
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 2
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 2
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 2 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

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