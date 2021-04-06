«Ювентус» и Фработта не могут договориться о новом контракте

Переговоры между «Ювентусом» и защитником Джанлукой Фработтой о новом контракте до 2025 года зашли в тупик, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира 6 апреля.

По данным источника, «Юве» предложил игроку продлить контракт с зарплатой в 400 тысяч евро в год. Сам футболист хочет зарабатывать вдвое больше. Сейчас его зарплата составляет 100 тысяч евро в год + премии.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 17 матчей за «Юве» во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.