«Ювентус» и Фработта не могут договориться о новом контракте
18:11
Переговоры между «Ювентусом» и защитником Джанлукой Фработтой о новом контракте до 2025 года зашли в тупик, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира 6 апреля.
По данным источника, «Юве» предложил игроку продлить контракт с зарплатой в 400 тысяч евро в год. Сам футболист хочет зарабатывать вдвое больше. Сейчас его зарплата составляет 100 тысяч евро в год + премии.
В текущем сезоне 21-летний футболист провел 17 матчей за «Юве» во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.
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